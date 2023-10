Sieć Biedronek nas ocali: Polska bezbronna w obliczu niebezpieczeństwa

Doktryna wojenna przed 2016r., polegała, na wykorzystaniu naszej geografii do spowolnienia wroga. Nasze kręte drogi miały być naszą pierwszą linią obrony, mając na celu utrudnienie przeciwnikowi postępu. Wydawało się, że to jest wszystko, na co możemy liczyć. Ale z odsieczą przyszła portugalska sieć dyskontów.

Nasz kraj, jest bogaty nie tylko w malownicze krajobrazy i zabytki, ale także w ludzi, którzy nigdy nie przestali wierzyć w możliwość obrony. Wtedy, kiedy sytuacja wydawała się beznadziejna, pojawiła się Biedronka.

Wojciech Szymaniak

Nie, nie mówimy tu o owadach. To sieć dyskontów, gotowych do działania w każdej chwili. Pomysł opierał się na tym, żeby podważać morale wroga i opóźnić jego marsz przez taktyczne skierowanie jego uwagi, na czynności leżące w ich naturze, czyli grabież. Hołocie, która grabi, co popadnie, nie w głowie wojenka. Przynajmniej do czasu, aż się naje, i napije. No, i wytrzeźwieje.

Dzięki sieci dyskontów, polski rząd przed 2015r. zrozumiał, że obrona nie jest tylko zadaniem wojska. To zadanie każdego obywatela. I tak, nasza obrona wciąż była iluzoryczna, a nasza armia w opłakanym stanie. Więc wszystkie ręce i półki sklepowe, na pokład!