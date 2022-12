Short bob – postaw na uniwersalną fryzurę, którą łatwo jest utrzymać nawet zimą. Sprawdź, jak wygląda i komu pasuje to uczesanie

Zimą wiele kobiet stawia na proste do układania fryzury, których nie da się zepsuć nawet pod czapką. Właśnie takim uczesaniem jest short bob. To cięcie ma różne warianty – występuje z grzywką lub bez, a jego głównym wyznacznikiem są włosy dłuższe z przodu i krótsze z tyłu, obcięte do linii brody lub wystające za ucho. Ta krótka wersja klasycznego boba jest kobieca i twarzowa. Dodatkowo pasuje kobietom w różnym wieku.

Bob doczekał się wielu odmian, ale jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę tej jesieni – jest to jego krótka wersja. To charakterystyczne cięcie dodaje wyrazistości, a do tego jest praktyczne. Dobrze wykonane cięcie nie sprawi kłopotu przy codziennej stylizacji. I to właśnie za to pokochały short boba kobiety na całym świecie.

Short bob. Jak wygląda to modne cięcie?

Short bob to krótka wersja klasycznego boba. Tutaj linia włosów kończy się na wysokości brody lub tuż za uchem. Końcówki włosów mogą być cieniowane lub nie. Opcja cieniowana to propozycja dla osób, które nie boją się odważnych rozwiązań. Wówczas można postawić na fryzurę asymetryczną, na przykład bob krótszy z jednej strony bądź długi z przodu i bardzo krótki z tyłu. Short bob najlepiej wygląda w wersji prostej i gładkiej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby delikatnie go pofalować. Wówczas zyskasz nieco romantyczny i delikatniejszy wygląd. Ta modna fryzura równie dobrze będzie się prezentowała z grzywką obciętą na bok, na prosto lub rozchodzącą się na boki.

Komu pasuje modna fryzura short bob?

Bob to uniwersalna fryzura, która pasuje do każdego typu urody, wieku i koloru włosów. Ponieważ jest to dosyć krótkie cięcie, to musisz mieć na uwadze, że twoja twarz i szyja będzie bardziej widoczna niż przy dłuższych odmianach. To również idealne rozwiązanie dla osób o owalnym i diamentowym kształcie twarzy. Kobiety dojrzałe uwielbiają krótkie fryzury, dlatego one szczególnie powinny postawić na to cięcie, które je wizualnie odmłodzi.

Kto powinien unikać short boba?

To, co jest zaletą short boba jest również i jego wadą. Jak już wspomnieliśmy, przy tej fryzurze twarz, szyja i dekolt są odsłonięte. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja tych partii ciała. Posiadaczki krótkiej szyi powinny unikać cięć, które przechodzą przez jej środek. Linia włosów powinna znajdować się tuż przy uchu.

Jak stylizować włosy obcięte na short boba?

Dobrze obcięta fryzura nie powinna przysparzać problemów przy codziennej stylizacji. Zwłaszcza że omawiany bob jest krótką fryzurą i wydawałoby się, że nie ma zbyt wielu możliwości jego układania. Jeżeli jesteś wielbicielką nieokiełznanych fryzur i fal, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to osiągnąć. Wówczas musisz zacząć zaraz po umyciu głowy. Wgnieć w pasma żel do stylizacji i poczekaj, aż włosy wyschną. Jeśli zależy ci na większym skręcie, użyj dyfuzora w suszarce.

Jeżeli natomiast stawiasz na prostego boba – tutaj z pomocą przychodzi prostownica, która ujarzmi i sprawi, że kosmyki będą idealnie gładkie. Nie zapominaj, aby przed zastosowanie urządzenia nałożyć na włosy kosmetyk chroniący je przed wysoką temperaturą. Chcesz się cieszyć idealnym cięciem? Pamiętaj, aby regularnie odwiedzać fryzjera, który je odświeży. Zobacz najpiękniejsze stylizacje włosów z short bobem w roli głównej

