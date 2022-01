Sharenting – na czym polega i czym grozi dziecku? Źle się skończył dla zespołu Nirvana

Sharenting – na czym polega?

Sharenting w liczbach

Podawanie informacji dotyczących dzieci w niekontrolowany sposób może mieć bardzo przykre konsekwencje dla najmłodszych. Sharenting czasem prowadzi nawet do pogorszenia się samopoczucia dziecka. Aż 40 proc. nastolatków miało do czynienia z nieprzyjemnymi komentarzami w związku z czymś, co trafiło do sieci przez ich opiekunów – wynika z badania EU Kids Online 2018, którego rezultaty opublikowało Wydawnictwo Naukowe UAM.