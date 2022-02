Sernik na kruchym spodzie ze skórką pomarańczową. Przepis babci, który zawsze się udaje

Tradycyjny sernik na kruchym cieście? Tylko z dobrego twarogu

Warto sięgać po prawdziwy półtłusty twaróg i poświęcić kilka dodatkowych minut, by go samodzielnie zmielić za pomocą maszynki do mielenia lub praski do ziemniaków. Dzięki temu nasz sernik będzie wypiekiem doskonałym!

Jeśli lubisz bardzo kremową konsystencję sernika to zmiel go dwu- lub trzykrotnie. Jeśli natomiast jesteś zwolennikiem ciężkich i konkretnych w smaku serników wystarczy przepuścić twaróg przez maszynkę tylko raz.