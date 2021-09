Separacja – czym jest, ile trwa i kiedy można jej żądać. Jak złożyć wniosek o separację i jaki jest jego koszt? Separacja a rozwód ELŻBIETA KOZŁOWSKA

Jeśli małżeństwo funkcjonuje prawidłowo, to wspólne pożycie małżonków polega na więzi małżonków w trzech aspektach: duchowym, fizycznym i gospodarczym. Gdy dochodzi do zerwania tych więzi, następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. fizkes/GettyImages Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Separacja to alternatywa dla małżonków, którym nie układa się w związku, ale z różnych względów nie chcą się rozwodzić. Choć separacja to pojęcie powszechnie funkcjonujące, to często wiążą się z nim różnego rodzaju wątpliwości, szczególnie, jeśli stajemy przed życiowym wyborem związanym z tą procedurą. Czym jest separacja i w jaki sposób rozpocząć formalności? Jak złożyć wniosek o separację? Jakie konsekwencje się z nią wiążą i czym różni się od rozwodu?