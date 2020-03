Selfie bohaterów. Poruszające zdjęcia medyków walczących z epidemią

Pozostanie w domu jest dla ciebie próbą? Są osoby, które przechodzą teraz o wiele trudniejszy sprawdzian. To medycy - lekarki i lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, sanitariuszki i sanitariusze. Bez snu i odpoczynku, bez kontaktu z rodziną, narażeni są na nieprawdopodobny stres. Aby pokazać, jak teraz wygląda ich życie, medycy dzielą się zdjęciami swoimi i swoich kolegów - ich twarze są posiniaczone i podrażnione od kilkunastogodzinnego kontaktu z maseczkami i goglami ochronnymi. Swoje fotografie wrzucają do mediów społecznościowych, apelując przy tym: "Spójrzcie na nas. To nie żart. Zostańcie w domach".

