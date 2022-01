Ścieżki rowerowe do 65 km od Kętrzyna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem z Kętrzyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kętrzyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Kętrzynie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 16 stycznia w Kętrzynie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 86,7 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 3 007 m

Suma zjazdów: 3 049 m

Trasę dla rowerzystów z Kętrzyna poleca Sawze

Trasa rowerowa w większości po asfalcie. Bardzo ładne krajobrazy, zwłaszcza kwitnący rzepak. Droga w Cierzpiętach fatalna ("kocie łby" pod górkę). Piękna plaża w Nowych Gutach gdzie można odpocząć i się trochę posilić. Droga z Nowych Gut do Orzysza niebezpieczna z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy. Polecam.

Nawiguj