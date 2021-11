Ścieżki rowerowe do 65 km od Kętrzyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Kętrzyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kętrzyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.



Stopień trudności: 2

Dystans: 95,79 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 889 m

Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Kętrzyna

Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni dnia to miejsca historyczne. Na trasie między innymi Zamek Krzyżacki w Kętrzynie, Pałac w Nakomiadach, bunkry hitlerowskie "Wilczy Szaniec" w Gierłoży, oraz wiele ciekawych miejsc ze wspaniałymi mazurskimi krajobrazami. Trasa ciekawa, urozmaicona krajobrazowo. Nawierzchnia dróg zmienna o różnych kategoriach. Częściowo wiedzie asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego, ale na znacznych odcinkach to drogi gruntowe wijące się pomiędzy jeziorami i lasami.

