Sara James reprezentantką Polski w konkursie Eurowizja Junior 2021 w Paryżu z piosenką „Somebody”. Kim jest?

Sara James , zgodnie z zasadami finału, w odcinku „Szansy na sukces”, wykonała dwie piosenki: „My Heart Will Go On” z repertuaru Celine Dion oraz premierową kompozycję przygotowaną specjalnie z myślą o Eurowizji Junior czyli utwór „Somebody”. Sara wygrała zdobywając maksymalną liczbę punktów, zarówno ze strony telewidzów, jak i jury.

Autorami utworu „Somebody” są m.in. Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek, którzy napisali utwory „Anyone I Want To Be” oraz „Superhero” - z tymi singlami Roksana Węgiel i Viki Gabor triumfowały na Eurowizji Junior w 2018 i 2019 roku.

Patryk i Dominic oprócz tego, że piszą hity innym wokalistom, tworzą zespół Hotel Torino. Panowie wraz z Lanberry stanowią silną ekipę songwriterów znaną nie tylko w Polsce.

Po ogłoszeniu wyników Sara James nie kryła radości ze zwycięstwa. Podkreślała, że wykorzysta te kilka miesięcy, by jak najlepiej przygotować się do występu i by godnie reprezentować nasz kraj podczas finału Konkursu, który zaplanowano na 19 grudnia 2021 r. w Paryżu.

Laureatka konkursu Eurowizja Junior 2018 Roksana Węgiel