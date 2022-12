Sansewierie to nie tylko „szable”. Te odmiany sansewierii są piękne i również niezbyt wymagające. Poznajcie nieco inne wężownice

Sansewierie, czyli wężownice są na topie

Sansewierie, zwane też wężownicami lub oślimi uszami, zawojowały nasze serca i doniczki. To jedne z najmodniejszych i najpopularniejszych obecnie kwiatów domowych. Jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyły się z zapomnianymi roślinami z PRL-u, które dożywały swych lat na korytarzach różnych instytucji (są długowieczne), obecnie stały się prawdziwym hitem. Za ich sukcesem stoi na pewno łatwość uprawy, bo to niezwykle wytrzymałe rośliny, które radzą sobie w przeróżnych warunkach. Ale do ich powrotu przyczyniła się też pewnie lista opracowana przez NASA, na której znalazły się rośliny najskuteczniej oczyszczające powietrze, a wśród nich właśnie sansewierie. Również dość ascetyczny wygląd rośliny świetnie wpisuje się w wygląd nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, choć równie dobrze pasują do innych stylów aranżacji.

