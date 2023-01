Sandra Kubicka to modelka, niedoszły Aniołek Victoria's Secret i stała bywalczyni polskich ścianek. Co o niej wiemy?

Sandra Kubicka - co o niej wiemy

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 r. w Łodzi. Jej mama wyjechała do pracy do Ameryki, a młodą Sandrą zajmowali się więc babcia i dziadek - ojca bowiem nie było. Gdy miała 12 lat, w 2008 r., dołączyła do matki za granicą. Tam również rozpoczęła się jej przygoda z modelingiem - jej matka dostrzegła bowiem, że córka ma potencjał i namówiła ją na udział w konkursie organizowanym przez jedną z agencji w Miami. Choć nie wygrała - miała odmówić udziału w konkursie talentów - została dostrzeżona. Jako 13-latka podpisała kontrakt z agencją Next Model Management, która do dziś dzień Kubicką reprezentuje. W Polsce Kubicka jest również reprezentowana przez agencję Małgorzaty Leitner „Avant Models”, gdzie ponadto pełni rolę mentorki modelek, podpowiadając, jak się obracać w świecie fashion.