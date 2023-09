Samochód używany. Zobacz co oszuści robią z młodymi rocznikowo autami

Założenie, że zakup nowszego pojazdu uchroni nabywcę przed oszustwami związanymi z przebiegiem jest niestety błędne. Badania przeprowadzone przez firmę carVertical ujawniły, że wśród pojazdów, których wiek nie przekroczył 5 lat, prawie 10% ma już cofnięty licznik!

Największe ryzyko samochodu z cofniętym licznikiem występuje w przypadku aut sprowadzanych. Samochody jadąc do Polski przekraczają nieraz kilka granic, co daje okazję oszustom do fałszowania ich rzeczywistego przebiegu. Ponieważ niektóre kraje nie wymieniają się danymi o historii pojazdu, ryzyko wykrycia takiego procederu istotnie maleje.

Choć proceder cofania liczników jest domeną przede wszystkim zawodowych handlarzy samochodów, warto mieć na uwadze, że za manipulacje przebiegiem biorą się czasem także prywatni użytkownicy.