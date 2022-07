Samochód używany. Jak wydłużyć trwałość auta? Porady mechaników

Co można zrobić, by zabezpieczyć samochód na lata i setki tysięcy kilometrów? To, co robili kierowcy z poprzedniego pokolenia i uważali to za standard. Podstawą jest dobre zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i wszelkich zakamarków, w których może gromadzić się woda i brud.

Janusz Wójtowicz