Samochód używany. Eksperci wskazują konkretne usterki przy konkretnych przebiegach auta

W przypadku najpopularniejszych modeli samochodów z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć nie tylko koszty obsługi serwisowej, ale także wystąpienie typowych usterek i szacunkowe koszty ich napraw. Dysponując taką wiedzą można szukać w ogłoszeniach egzemplarzy, w których pewne drogie naprawy lub kosztowne czynności obsługowe zostały już wykonane. Doskonałym tego przykładem może być np. Audi A6 C7 3.0 TDI po udokumentowanej wymianie łańcuchowego rozrządu. Zwykle trzeba ją wykonać gdzieś w okolicy 300 tys. km przebiegu. A zatem taki egzemplarz z pewnej ręki będzie lepszym wyborem niż A6 C6 z przebiegiem np. 250 tys. km, ale bez wymiany rozrządu w tej samej cenie. Jak widać – wyższego przebiegu nie zawsze trzeba się wstydzić, pod warunkiem, że w parze z nim idą wiarygodna dokumentacja serwisowa i potwierdzenie wykonania nieuniknionych drogich napraw. Do tego tematu można podejść na dwa sposoby. Po pierwsze wskazać typowe przebiegi, przy których wykonuje się określone naprawy. Po drugie – wskazać konkretne modele samochodów, które „zyskują” na wartości na rynku wtórnym po udokumentowanym wykonaniu określonych czynności warsztatowych.

Auta używane. Kosztowne naprawy i interwały przebiegu

Wymiana oleju – co 10-30 tys. kilometrów

Na ogół nie jest to zbyt duży wydatek. Ale w przypadku aut sportowych lub SUV-ów z silnikami o dużych pojemnościach ze względu na dużą ilość oleju (nawet 7-11 litrów) w grę może wchodzić kwota ok. 600-700 złotych.