Samochód używany. Czy da się tanio kupić oszczędne auto? TOP 10 propozycji z rynku

W październiku 2022 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 62 724 sprowadzone z zagranicy używane samochody osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 21,0%. To…

W listopadzie 2022 roku w Polsce oferowano 194.511 aut z drugiej ręki. Oznacza to spadek o 10.703 auta używane w stosunku do października 2022 roku, kiedy to w ofercie znajdowało się 205.214 samochodów. Natomiast mediana ceny nieznacznie wzrosła o 500 złotych, do 29.900 złotych.

Z analizy AAA AUTO wynika, że najbardziej oszczędnym modelem dostępnym na rynku wtórnym jest Peugeot 308 1.6 BlueHDI 88 kW z okresu 2014-2018, który konsumuje tylko 3,1 l/100 km. Mediana ceny takiego modelu wynosiła w listopadzie 2022 roku 41.250 zł., a mediana wieku 6,5 lat. Zaraz za nim uplasowała się Škoda Octavia Combi 1.6 TDI 81 kW Greenline z lat 2014-2016, która pali 3,2 l/100 km. a mediana ceny wynosiła w lipcu 51.000 zł. Z kolei na trzecim miejscu znalazło się Renault Clio 1.5 dCi 55 lub 65 kW z lat 2016-2017, spalające 3,3 l/100 km, którego mediana ceny wynosiła 38.000 zł.