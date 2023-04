Samochód używany. Co z cenami aut? Sprawdzamy dane z marca 2023 Mariusz Michalak

Wzrost liczby aut oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym jest częstym zjawiskiem o tej porze roku. Wiosną właściciele aut wymieniają samochody na nowe lub młodsze używane. Urszula Lobaczewska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W marcu nastąpiło ożywienie na rynku wtórnym samochodów używanych. Według miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w marcu 2023 roku w Polsce oferowano 209 620 aut z drugiej ręki, co oznacza wzrost w stosunku do lutego br. o 44 834. Jednocześnie spadła mediana ceny do 30 900 zł. z 31 500 zł w lutym br.