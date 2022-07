Sałatka Jennifer Aniston. Przepis przebojem podbił Internet! „To nie jest moja sałatka” dementuje aktorka

Sałatka, która została skojarzona z nazwiskiem popularnej aktorki, jest orzeźwiająca, słodka, słona i kwaśna zarazem. Poszukiwania sałatki Jennifer Aniston zaczęły się w 20120 roku, gdy Courtney Cox grająca Monikę Geller, wypowiedziała się w wywiadzie dla Times na temat diety na planie „Friends”.

Jennifer, Lisa i ja, jadłyśmy razem lunch każdego dnia przez 10 lat. Zawsze to samo. Jeśli masz zamiar jeść tę samą sałatkę każdego dnia, to lepiej, żeby była to dobra sałatka – stwierdziła odtwórczyni Moniki.