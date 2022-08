Saints Row – spora dawka szalonej zabawy, ale okraszona dozą frustracji, czyli recenzja targana emocjami

Saints Row to popularna seria gier zapoczątkowana w 2006 roku. Produkcje te przez niektórych porównywane były do Grand Theft Auto, wszak mamy tu do czynienia z otwartym światem, rozkręcaniem gangsterskiego biznesu, perspektywą trzeciej osoby , a to nie wszystkie podobieństwa. Jednocześnie w tytuł zagrywały się także osoby, którym z GTA nie było specjalnie po drodze. Najnowsza gra Saints Row, która właśnie debiutuje na rynku jest piątą odsłoną cyklu, a jednocześnie jego prequelem i tzw. miękkim rebootem . Mieliśmy okazje przetestować tytuł i oto nasze wrażenia.

Kreator postaci

Zanim przejdziemy dalej poświęćmy chwile kreatorowi postaci w Saints Row. To bowiem zmora i jednocześnie błogosławieństwo dla graczy przykładających dużą wagę do wyglądu ich bohatera. Ja także do takowych należę i przyznam, że mnogość dostępnych w kreatorze opcji mnie wręcz przeraziła. Od razu wiedziałam bowiem, że spędzę w nim sporo czasu, ale nie był to czas nieprzyjemny. Całość jest bardzo intuicyjna i wygodna, a przy tym możemy stworzyć postać, jaką tylko zechcemy bez względu na to, czy wolimy realny wygląd, czy całkowicie dziwaczny i niecodzienny. Co więcej, w każdym momencie gry mamy dostęp do wszystkich opcji customizacji i możemy naszą aparycję zmieniać w dowolnym momencie, co nie zawsze jest w grach możliwe.

Volition/Polska Press/materiały

Wyrażać „siebie” poprzez wygląd w grze możemy także za pomocą dostępnych w niej ubrań oraz dodatków, a tych jest naprawdę dużo. Już na początku otrzymujemy kilka elementów garderoby do wyboru, a w trakcie rozgrywki możemy nasze zasoby zwiększać na kilka sposobów. Jednym z takowych są zakupy w jednym z naprawdę licznych punktów, a ich asortyment różni się od siebie, warto więc odwiedzać napotkane w świecie gry i specjalnie oznaczone na mini mapie sklepy.