Rządowy program MOJA WODA, ruszył w nowej odsłonie (video)

JAROSLAW BOGUSZ, PREZES ZARZĄDU WFOŚIGW W OLSZTYNIE: „Konferencja dotyczyła 3 edycji programu moja woda rządowego programu przewidzianego na lata 2020 – 2024. Uruchomiliśmy kolejny 3 nabór kwotę alokacji, jaką przewidujemy na ten rok, w skali kraju to jest 130 milionów złotych. Program ma na celu walkę z suszą z uwagi na zmiany klimatu program ma polegać na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów posesji, domków jednorodzinnych. Każdy beneficjent w ramach programu może uzyskać do 6000 złotych dotacji. Dotacja jest wypłacana na podstawie wniosku i faktur, które beneficjent przedstawi koszt kwalifikowany wydatków stanowi 80%, czyli te 20% beneficjent musi ze swoich środków zainwestować, a 80% do kwoty 6000, otrzyma z bezzwrotnej dotacji z funduszu. Jeśli chodzi o poprzednie edycje, były to edycje od roku 2020. W poprzednich edycjach aplikowało środki około przeszło ponad 1300 beneficjentów. Łączna kwota wypłat wyniosła 4,5 miliona złotych.”

– Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym przekazuje dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.