Rząd Turcji zaostrzy przepisy w Kapadocji. Wysokie kary także dla turystów – za co można dostać mandat?

Nowe przepisy w Kapadocji. Za co będzie grozić kara?

Jak podaje portal Hürriyet Daily News , turecki rząd przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów na terenie Kapadocji – powodem ma być walka z destrukcyjnym wpływem turystów i przedsiębiorców na tamtejsze unikatowe tereny. Za co można zostać ukaranym w Kapadocji według nowych wytycznych?

Kapadocja – czy to najpiękniejszy region Turcji?

Zdaniem wielu turystów – zdecydowanie tak. Charakterystyczne formacje skalne tworzą tam niesamowite pejzaże, przypominające powierzchnię Srebrnego Globu. Podróżnicy, zauroczeni fotografiami z Kapadocji, coraz chętniej przybywają do tej części Turcji, co potwierdzają tegoroczne statystyki – do sierpnia 2023 roku Kapadocję odwiedziło niemal 3 miliony turystów, czyli o ok. pół miliona więcej, niż w analogicznym okresie roku 2022. Region słynie także z lotów balonami na gorące powietrze. O tej niezwykłej atrakcji możecie przeczytać w poniższym artykule: