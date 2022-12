Ryzyko zawału serca wzrasta zimą. Oto powody, dla których niska temperatura zagraża sercu. Zobacz, czego lepiej unikać w czasie mrozów

Ryzyko zawału serca wzrasta zimą. Dlaczego tak się dzieje?

Choroby serca takie jak niewydolność serca, arytmia czy zawał obecnie są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Zawał serca występuje wtedy, gdy w tętnicy doprowadzającej krew do serca powstaje zator. Jest on najczęściej spowodowany przez zakrzep krwi, który powoduje zwężenie światła naczynia lub jego całkowite zatkanie. Taka sytuacja sprawia, że krew nie dociera do narządów, zatrzymuje się krążenie i powstaje niedotlenienie całego organizmu. Jeśli krążenie nie zostanie natychmiast przywrócone następuje uszkodzenie, a następnie obumieranie narządów, a w konsekwencji może dojść do szybkiej i nagłej śmierci.

Zimno dodatkowo obciąża serce, które musi pracować ciężej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Szwedzkie badanie przeprowadzone na dużej grupie osób wykazało, że występowanie zawałów serca związane było z temperaturą na zewnątrz i było częstsze, gdy była ona niska. Zimą zawałów serca było o 31 proc. więcej niż latem. Chłodne powietrze zwęża bowiem naczynia krwionośne, co wymaga mocniejszego pompowania krwi przez serce. Wzrasta wtedy ciśnienie krwi i podwyższa się tętno. Pod wpływem zimna zwiększa się również gęstość krwi, co może prowadzić do powstawania zakrzepów, a w konsekwencji zawału.