Rytuały na lepsze samopoczucie. Te pomysły sprawdzą się nie tylko na początku roku Redakcja Strona Kobiet

Początek nowego roku stanowi świetną okazję do tego, aby zatroszczyć się o siebie i zapewnić sobie więcej relaksu. Po okresie intensywnych przygotowań do świąt i sylwestra warto znaleźć czas na drobne przyjemności i odpoczynek. Jeżeli zastanawiasz się, co możesz dla siebie zrobić, wypróbuj nasze drobne rytuały na początek roku.