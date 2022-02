Rybny pasztet, ser z migdałów i mleko owsiane do barszczu. Marcin Przybysz przybliża wielkopostne dania

Kim jest Marcin Przybysz?

Marcin Przybysz to zwycięzca 3. edycji programu Top Chef, specjalizujący się w daniach fine food experience. Oznacza to tworzenie dań zapadających w pamięć. Tworząc menu restauracji Epoka, na co dzień inspiruje się pomysłami barokowych mistrzów kuchni. Już 600 lat temu celem kucharzy było wznieść się na wyżyny kulinarnych możliwości.