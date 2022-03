Ryanair z nową promocją. Drugi bilet lotniczy za darmo, ale czasu jest mało. Oferta aktualna tylko we wtorek 22 marca 2022 do północy

Ryanair sprzedaje dwa bilety za jeden

Ryanair stara się zachęcić klientów do wznowienia podróży, oferując promocje i zniżki. Tym razem tania linia postanowiła stać się jeszcze tańszą – drugi bilet na samolot do wybranych miast Europy i Afryki można dostać za darmo.

Zasady promocji „Kupujesz jeden, drugi masz za darmo” są proste: kto zarezerwuje lot w obie strony dla dwóch osób ze specjalnej taryfy Value dziś (we wtorek 22 marca 2022) do północy, dostanie drugi bilet za darmo. Rezerwacje muszą obejmować loty w terminie od 23 marca do 31 maja 2022.