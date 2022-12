Ryanair poleci do Egiptu, Wizz Air do Turcji, a Play na Islandię. Tanie linie lotnicze planują nowe połączenia na sezon turystyczny 2023

Warszawa też ma nowości. Wiosną 2023 polecimy do Reykjaviku linią Play

Ryanair zabierze turystów do Egiptu? Rozmowy już trwają

Polacy kochają tanie loty, a na wakacje chętnie wybierają Egipt. Niestety, tanie wycieczki nie zawsze udawało się połączyć z tanimi biletami lotniczymi. Może się to jednak niedługo zmienić – prezes największej w Europie taniej linii Ryanair zapowiedział rozbudowę siatki połączeń o Egipt i Libię.

Jak dotąd Ryanair nie wypuszczał się zbyt często poza Europę. Obecnie tani przewoźnik zabiera turystów tylko do trzech pozaeuropejskich krajów: Maroka, Jordanii i Izraela. Sytuacja może się jednak zmienić już w sezonie letnim 2023. Prezes Ryanaira, Michael O’Leary, przyznał w czasie konferencji zorganizowanej przez Eurocontrol, że jego firma prowadzi rozmowy, których celem jest uruchomienie tanich połączeń do krajów, których nie było wcześniej w ofercie Ryanaira. Klienci linii być może już niedługo będą mogli polecieć za niewielkie pieniądze do Egiptu i Libii.