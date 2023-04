Ruszyły obowiązkowe kwalifikacje wojskowe 2023

Tak jak co roku, w ramach kwalifikacji wojskowej Przedstawiciele Szefa WCR w Ostródzie wspólnie z żołnierzami z jednostek wojskowych z 16 DZ oraz 4. W-M BOT prowadzić będą akcję promocyjną w zakresie powołania do ochotniczych form służby wojskowej. Żołnierze opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju oraz przekażą odpowiednie materiały promocyjno – informacyjne.

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej powitał Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Arkadiusz MOJSIK, który przedstawił jej cel i przebieg, a na zakończenie wręczył zestawy materiałów promocyjnych trzem osobom, które jako pierwsze w tym roku stawiły się do spełnienia tego obywatelskiego obowiązku.

W dniu 17 kwietnia br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu ostródzkiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Ostródzie, mieszcząca się w budynku Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 9 przyjmować będzie do 18 maja br.

Każda osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostródzie wezwano 484 mężczyzn rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 2004 roku, 113 mężczyzn roczników starszych tj. urodzonych w latach 1999-2003 oraz 32 kobiety.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;