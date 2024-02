Ruszyła sprzedaż telefonów Inxifix SMART 8 i serii HOT 40 w Polsce

Modele HOT 40

Oba modele z serii HOT 40 dysponują pamięcią wewnętrzną 256 GB i 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 16 GB, obsługują płatności mobilne NFC i są wyposażone w aparat do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową, a także funkcję Magic Ring, pozwalającą szybko sprawdzić informacje m.in. na temat trwającego połączenia, statusu naładowania baterii czy odblokowania urządzenia za pomocą twarzy.

Najlepszy smartfon z nowej serii - HOT 40 Pro został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 wspierany silnikiem do gier XBOOST oraz ekran 6,78'', FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Bateria o pojemności 5000 mAh oferuje funkcję szybkiego ładowania 33 W, które pozwala naładować go od 20% do 75% w 35 minut. Smartfon HOT 40i jest natomiast z baterią 5000 mAh z ładowaniem 18 W i ma ekran 6,65'' HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz.

Model SMART 8

Model SMART 8 został wyposażony w ekran 6,6’’ o częstotliwości odświeżania 90 Hz, także z funkcją Magic Ring. Pojemność baterii wynosi 5000 mAh, pamięć to 64 GB ROM i 3 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 6 GB. Wyposażono go w aparat do selfie 8 Mpx z przednią lampą błyskową oraz główny aparat 13 Mpx. Jest dostępny w trzech kolorach - czarnym (Timber Black), zielonym (Crystal Green) i białym (Galaxy White).