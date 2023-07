Rusza Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Znamy rozstrzygnięcia (video)

Minister Andrzej Śliwka przedstawia Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Przeszło 4800 projektów otrzymuje wsparcie finansowe o wartości 2,51 mld zł.

„Rządowy program zmienia Polskę”

Poznajmy wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, które przyniosły znaczące wsparcie dla ponad 4800 projektów. W sumie przyznano aż 2,51 mld zł na odbudowę i zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Minister Andrzej Śliwka przedstawił program rządu dotyczący wsparcia samorządów dla opieki nad kulturalnym dziedzictwem.

„Nasze województwo, piękne województwo, zasługuje na więcej…”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa skierowana do gmin, powiatów i województw, mająca na celu wsparcie inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Program oferuje bezzwrotne dofinansowanie, które może pokryć nawet do 98 proc. kosztów inwestycji, pod warunkiem, że samorząd wniesie minimum 2 proc. udział własny.

Dofinansowanie przyznane samorządom w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczy dwóch obszarów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie przez wnioskodawcę lub podległą mu jednostkę organizacyjną statusu właściciela obiektu lub prawa do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.