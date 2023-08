Rusza remont szlaku na Babią Górę. Znana i trudna trasa została tymczasowo zamknięta

Rusza remont szlaku na Babią Górę

Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego ogłosiła, że rozpoczyna się remont żółtego szlaku prowadzącego na Babią Górę. Odcinek od Górnego Płaju do Diablaka pozostanie niedostępny dla turystów aż do 28 października 2023 roku . Decyzja ta ma na celu przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych oraz poprawę infrastruktury szlaku, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki dla wszystkich odwiedzających.

Perć Akademików – piękny i wymagający szlak w Beskidach

Charakteryzuje się on jednokierunkowym podejściem, co oznacza, że po rozpoczęciu trasy nie ma możliwości zawrócenia. Jednym z charakterystycznych punktów na tym szlaku jest ośmiometrowa, pionowa ściana znaną jako Czarny Dziób. To wyzwanie dla każdego zdobywcy górskich szczytów, który musi pokonać ją, by osiągnąć cel w postaci szczytu Babiej Góry.