Rusza kolejna Eskapada Jakubowa z Olsztyna do Gietrzwałdu Wojciech Gawor

To już tradycja wspólnego przemierzania Szlaku św. Jakuba z Olsztyna do Gietrzwałdu. Pieszo, biegiem lub na rowerze. Eskapada Jakubowa to prosta gra terenowa dla piechurów, biegaczy i rowerzystów, która bazuje na fragmencie oznakowanego Szlaku św. Jakuba o długości 20 km. Szlak ma trekkingowy charakter, prowadzi po urozmaiconym terenie, spokojnymi drogami, po ciekawych okolicach Olsztyna i Gietrzwałdu.