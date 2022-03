Rumpuć, plyndze i parzybroda. Najdziwniejsze dania kuchni wielkopolskiej

Ziemniaki w kuchni wielkopolskiej

Ziemniaki w województwie wielkopolskim darzy się szczególną sympatią. Do tego stopnia, że powstało Poznańskie Muzeum Pyry. Smakosze ziemniaków mogą zwiedzać wystawy czasowe i stałe, a w trakcie wizyty poznać wiele ciekawostek do dotyczących popularnego warzywa. Jednak nie same ziemniaki są najbardziej charakterystycznymi daniami Wielkopolski. Zebraliśmy najbardziej zaskakujące potrawy ze względu na nazwę lub składniki.