Rozkruszki – domowe szkodniki, które zagrażają zdrowiu! W jaki sposób mogą się pojawić w domu i jak zwalczyć rozkruszka mącznego?

W gospodarstwie domowym można spotkać wiele szkodników. Jednym z nich jest rozkruszek mączny, który najczęściej atakuje zapasy żywności w mieszkaniu.

Rozkruszek mączny to gatunek roztocza z rodziny rozkruszków. Jego nazwa nawiązuje do tego, co dzieje się z produktem, który jest w kręgu jego zainteresowania – szkodnik ten rozkrusza go, zamieniając w pył. W przypadku pojawienia się rozkruszka w domu powinien on być natychmiast zwalczony – jego obecność w produktach sypkich może wywołać wiele przykrych dolegliwości.