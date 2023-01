Rozgrzewające dania na imprezy karnawałowe 2023. Przepisy na zapiekanki, gulasze i flaki na domówki. Tych dań nie może zabraknąć na stole

Dania na gorąco na karnawał – fasola w sosie pomidorowym

Szykując dania na ciepło, warto sięgać po składniki o wysokiej zawartości białka. Zachęcamy do korzystania z fasoli, ciecierzycy i soczewicy. Z nich można zrobić sycącą fasolkę po bretońsku z podsmażoną kiełbasą albo gęsty krem z soczewicy. Fasolę można też dodać do grochówki zamiast grochu lub użyć jako składnik do barszczu czerwonego.