Rozgrywki Rummikub w Bibliotece Publicznej w Olecku

W Bibliotece Publicznej w Olecku, jak co tydzień w sobotę, rozgrywany był turniej w Rummikub.

Gra towarzyska Rummikub powstała w 1950 roku w Izraelu i znana już jest na całym świecie. Rummikub to matematyczna gra logiczna oparta na 104 kostkach z liczbami. By móc uczestniczyć w rozgrywkach, wystarczy opanować umiejętność dodawania do 30.

Proste zasady umożliwiają wspólną grę najmłodszych jak i najstarszych. Szczególnie grającym dzieciom pozwala znakomicie rozwijać umiejętności liczenia, matematyczną wyobraźnię i spostrzegawczość.

Fot. Paweł Relikowski / Polska Press