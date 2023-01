Róże karnawałowe. Przepis na wyjątkowy przysmak na karnawał 2023. Są tak pyszne, lekkie i chrupiące, że twoi goście będą zachwyceni

Róże karnawałowe to przysmak bardzo podobny do popularnych faworków. Ciasto przygotowuje się niemal identycznie, a następnie wycina krążki i formuje róże. Usmażone na głębokim tłuszczu, oprószone cukrem pudrem i udekorowane wiśnią lub dżemem wyglądają pięknie. To prawdziwie świąteczny smakołyk, idealny na karnawałowe przyjęcia.