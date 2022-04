Rowerem do 65 km od Kętrzyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Trasy rowerowe w okolicy Kętrzyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kętrzyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 98 463 m

Suma podjazdów: 97 277 m

Suma zjazdów: 98 626 m

Trasę dla rowerzystów z Kętrzyna poleca Lemur36

Dzisiejsza mazurska trasa przebiega niebieskim szlakiem rowerowym wokół czterech jezior: Kisajno, Dabskie, Łabap i Dargin.

Większość trasy przebiega po asfaltowych i szutrowych drogach dobrej jakości. Zdarzają się jednak odcinki piaszczyste i co gorsza wykładane kamieniem, na których można stracić... wszystkie plomby w zębach :D

Wiejskie plenery i otaczające jeziora sprawiają, że jedzie się bardzo przyjemnie :)

