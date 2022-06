Rowerem do 65 km od Kętrzyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Odcinek rozpoczynamy w Kruklankach. Mimo początkowej kiepskiej pogody i dosyć późnego wyjazdu (około 11) uznaliśmy, że warto trochę się przemieścić. Wstępny plan był taki, żeby dojechać do Czerwonego Dworu i przenocować na jednym z dwóch pól namiotowych znajdujących się nad tamtejszym jeziorem, jednak po krótkim odpoczynku i poprawie pogody stwierdziliśmy, że warto zrobić dłuższy odcinek. Opis trasy w skrócie: do Puszczy Boreckiej prowadzi dosyć kiepski asfalt, a następnie w samej puszczy trochę kocich łbów i typowa leśna utwardzona droga. Następnie, jakieś 5 km przed Czerwonym Dworem, zaczyna się dosyć ładny asfalt (od tego momentu teren robi się lekko pagórkowaty), który prowadzi aż do samej Rospudy. Bardziej szczegółowy opis trasy znajdziecie pod zdjęciami.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Kętrzyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Z PIASKU DO MIKOŁAJEK I Z POWROTEM

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 897 m

Suma zjazdów: 1 913 m

Darek12 poleca trasę rowerzystom z Kętrzyna

Przefajna trasa obfitująca w bardzo różnorodne atrakcje: a to przepiękne lasy, a to kolarze spotkani na szlaku, no i oczywiście koniki polskie, które napędziły nam stracha. Nie są normalnie niebezpieczne, ale stado było z młodymi i ze źrebną klaczą, dlatego mało brakowało, a ogiery by mnie stratowały. :) Następnie warte zobaczenia muzeum i marina w Popielnie. Port we Wierzbie malowniczo położony w zacisznej zatoce, w której znajduje się przeprawa promowa w kierunku MIKOŁAJEK. Portu w Mikołajkach opisywał nie będę, bo jest po prostu bajkowy i zrobiłem kilka zdjęć, które może choć w części oddadzą klimat. Z powrotem wróciliśmy statkiem. Pogoda wyśmienita, tak że cały rejs spędziliśmy na górnym pokładzie. Ogólnie wycieczka rodzinna, dla każdego coś ciekawego

