Rower w pociągu: Koleje Dolnośląskie szykują rewolucję. W lipcu 2022 ruszą pierwsze wagony rowerowe. Jaki będzie cennik?

Na rower, ale pociągiem. Koleje Dolnośląskie szykują wagony rowerowe

Rowery nie będą już przeszkadzać pasażerom Kolei Dolnośląskich

Wagony rowerowe to wydzielone części pociągu, dostosowane do przewozu nie ludzi, lecz właśnie rowerów. Wagon rowerowy pozwala przewieźć bezpiecznie o wiele więcej rowerów niż zwykły wagon pełen ludzi, nie wspominając o tym, że taki transport jest o wiele wygodniejszy także dla pasażerów.

W te wakacje ruszą dwa wagony rowerowe, w następne będzie ich pięć

- Wagony rowerowe są specjalnie dostosowywane do pełnienia nowej funkcji – tłumaczy prezes Stawikowski. – Na razie zdecydowaliśmy się na modernizację dwóch wagonów, bo to etap pilotażowy projektu. W kolejnym sezonie udostępnimy więcej wagonów rowerowych. Dolny Śląsk jest pełen atrakcyjnych tras dla rowerzystów i chcemy, by Koleje Dolnośląskie jak najszybciej mogły ułatwić wszystkim chętnym korzystanie z tego bogactwa.

Rower w pociągu: ile kosztuje przewóz?

Transport roweru specjalnym wagonem w pociągu Kolei Dolnośląskich ma kosztować tyle samo, co obecnie, bez względu na ilość stacji do przejechania. Obowiązujący cennik za przewóz roweru wygląda tak:

3 czerwca – Dzień Roweru

3 czerwca obchodzimy Dzień Roweru. W 2022 r. Dzień Roweru wypada w piątek, to więc świetna okazja, by zaplanować wycieczkę rowerową na weekend. Wprawdzie wagony rowerowe Kolei Dolnośląskich ruszą dopiero w lipcu, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się gdzieś w Polskę bez pomocy pociągu.

Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych tras rowerowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się w weekend: