Rośliny domowe dla opornych. Nie masz "ręki do roślin"? Nie szkodzi! Te kwiaty są łatwe w uprawie!

Rośliny domowe łatwe w uprawie

Jeśli zdarza się Wam zapomnieć o podlewaniu lub nawożeniu roślin - nic straconego! Wcale nie oznacza to, że jesteście skazani tylko na te sztuczne. Istnieją gatunki, które bez problemu wybaczą Wam roztargnienie . Zobaczcie rośliny, które pięknie się prezentują, a przy tym nie wymagają dużej uwagi!

Kaktusy

Choć kaktusy lubią słońce, warto pamiętać, by wystawić je raczej na światło rozproszone , aniżeli na pełne słońce. Nie można ich też przelewać , bo zaczną szybko gnić.

To chyba pierwsze rośliny, które przychodzą na myśl, gdy mówimy o małej ilości wody. Większość kaktusów nie wymaga specjalnej uwagi i częstego podlewania. W domu sprawdzą się między innymi:

Sukulenty

Sukulenty nie potrzebują dużej ilości wody, a jest ona wręcz niewskazana, ponieważ może doprowadzić do gnicia. Wyróżniamy następujące rodzaje sukulentów:

Sukulenty liściowe, jak na przykład aloesy czy grubosze, Sukulenty pędowe, czyli kaktusy.

W domowej uprawie świetnie sprawdzą się między innymi:

Agawa,

Aloes,

Żywe kamienie,

Grubosz,

Eszeweria,

Kaktusy.

Choć sukulenty nie mają dużych wymagań, warto pamiętać, by nie wystawiać ich na zbyt palące słońce oraz nie dopuszczać, by miały ciągle mokre podłoże. Latem można spryskiwać je miękką wodą oraz nawozić specjalnym preparatem do sukulentów.