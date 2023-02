Rosjanin zachwala polskie pociągi. „Podróż w Polsce jest kilka razy bardziej komfortowa niż w Rosji”. Co go najbardziej zaskoczyło?

Rosjanin uciekł z kraju, by zamieszkać w Polsce

Viacheslav Zarutskii to rosyjski youtuber, który ok. rok temu zdecydował się na ucieczkę z rodzinnych stron. Wraz z partnerką przeprowadził się do Gdańska i wydaje się, że para jest bardzo zadowolona z podjęcia takiej decyzji.