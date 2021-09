Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość

„Rolnik Szuka Żony” to hit TVP, a w każdej edycji padają kolejne rekordy oglądalności. Fani programu z niecierpliwością czekają na każdy kolejny sezon i śledzą, co słychać u uczestników poprzednich serii. No właśnie, co słychać? Sprawdziliśmy!

Rolnik Szuka Żony: 8. sezon jeszcze w tym roku!

Aż trudno uwierzyć, że „Rolnik Szuka Żony” TVP emituje już od 2014 roku! Niedawno oglądaliśmy odcinek zerowy już 8. edycji programu – teraz jest czas na wysyłanie listów do rolników i rolniczek. Ósmy sezon jak zawsze wystartuje we wrześniu.

Zerowy odcinek Rolnik Szuka Żony 8 obejrzeliśmy 5 kwietnia 2021 r.

Rolnik Szuka Żony: uczestnicy szukali miłości, a kto ją znalazł?

Najbardziej znani uczestnicy programu „Rolnik Szuka Żony” dobrze wiedzą, jak wykorzystać zyskaną tam popularność i od lat pozostają w regularnym kontakcie z fanami. Inni raczej chronią swoją prywatność i nie przekazują mediom zbyt wielu informacji na swój temat. My jednak wiemy: