Rolnicy zaostrzają swój protest pod Nowym Dworem Gdańskim. Jeszcze poważniejsze utrudnienia. Blokada S7 do 10 marca!

Od środy 28 lutego, od godziny 8 rano, żuławscy rolnicy będą blokować trasę S7 pod Nowym Dworem Gdańskim przez całą dobę, aż do 10 marca. Przypomnijmy, ich akcja protestacyjna, rozpoczęła się we wtorek 20 lutego. Blokowali drogę od 8:00 do 18:00. Teraz zaostrzają protest.

Zapowiadali już wcześniej, że jeśli działania nie przyniosą „konkretnych rozwiązań”, będą rozszerzać formułę swojej akcji.