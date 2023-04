Rodzina królewska prowadzi życie określone wieloma regułami. Zaręczyny, ślub i codzienność par podlegają ścisłym zasadom

Rodzina królewska musi się mierzyć z wieloma regułami i konwenansami, nad którymi przeciętny człowiek się nie zastanawia. Część z nich obejmuje oczywiście również królewskie pary, zarówno te jeszcze przed ślubem, jak i małżeństwa, wpływając na ich codzienność. O pewnych kwestiach ślubnych decydują nie państwo młodzi, a przyjęte zasady lub monarcha. Określone jest, jak mają się do siebie publicznie zwracać i jak zachowywać. Poznaj zakazy i nakazy obejmujące pary royalsów.

Życie członków rodziny królewskiej obramowane jest wieloma zasadami. Wyobrażenia dotyczące ich przywilejów i wystawnego prowadzenia się potrafią przysłonić obiektywne spojrzenie. Zapominamy o trudach bycia członkiem rodu Windsorów i związanych z tym wyrzeczeniach. Król Karol, królowa małżonka Camilla, Kate i William... wszyscy muszą postępować w zgodzie z odgórnymi regułami. Część z nich to kwestia rodzinnej tradycji, inne etykiety królewskiej, jeszcze inne ogólnego savoir-vivre, a kolejne wprowadziła za swojego życia sama królowa Elżbieta II. Niektóre z nich wśród osób postronnych mogą wywołać zdziwienie i niezrozumienie.

Zasady dotyczące par w rodzinie królewskiej. Okazywanie uczuć wzbronione

Roylasi mają zakaz publicznego okazywania sobie uczuć. To jednak nie jest oficjalna zasada, a zalecenie, które wielokrotnie łamał książę Harry i jego najpierw narzeczona, a później żona Meghan. W okresie narzeczeństwa para często trzymała się za ręce, po ślubie ich zachowanie się zmieniało. Jednak w porównaniu do Williama i Kate wciąż pozostali bardzo wylewni. W sieci widoczne są zdjęcia, na których znajdują się obie pary. Widać na nich różnicę w relacjach obu małżeństw i w ich podejściu do tej zasady. Głośno o zachowaniu buntowniczej Meghan zrobiło się przykładowo podczas pogrzebu królowej Elżbiety II. Wtedy to Harry i jego żona trzymają się za ręce, a William i Kate zachowują dystans. Ponoć starszy brat miał skarcić wzrokiem młodszego, ten jednak się tym nie przejął. Dystans ma być wyrazem szacunku dla przedstawicieli innych kultur podczas wizyt zagranicznych, ale też sposobem na zachowanie klasy. Okazywanie uczuć jest zależne od rodzaju wydarzenia, a podczas okazji mniej formalnych pozwalają sobie na to nawet William i Kate.

Wywiady o życiu prywatnym w rodzinie królewskiej są niemile widziane

Członkowie rodziny królewskiej raczej unikają wywiadów, a w nich rozmów o sprawach prywatnych, w tym związkach i randkach. Mimo to wielokrotnie złamano tę regułę. Jednym z głośniejszych przypadków był wywiad księżnej Diany z Martinem Bashirem, podczas którego powiedziała słynne słowa: „W tym małżeństwie było nas troje”, odnosząc się do romansu Karola z Camillą. Diana wówczas opowiadała również o problemach z odżywianiem, depresji i zadawanych samej sobie ranach. Innym z głośnych wywiadów wśród royalsów była rozmowa Meghan i Harrego z Oprah Winfrey, która ujawniła wątek myśli samobójczych Meghan i rasizmu w pałacu.

Zasady zaręczyn i ślubu w rodzinie królewskiej

Według dokumentu z 1772 roku „Royal Marriages Act”, aby doszło do ślubu w rodzinie królewskiej, panujący monarcha musi wyrazić na niego zgodę. Od 2013 roku zasada ta zaczęła dotyczyć jedynie pierwszych sześciu osób w linii do tronu.

Gdy już para się zaręczy, ich dalsza droga do ołtarza również jest wyznaczana przez reguły. Nieżyjąca już królowa mogła nie wyrazić zgody na stroje ślubne członków rodziny, co oznacza, że widziała i zaakceptowała suknie ślubne Kate i Meghan przed tym ważnym dniem. Panowie w rodzinie królewskiej biorą śluby w mundurach wojskowych.

Dodatki ślubne nie są przypadkowe. Panna młoda musi w swoim bukiecie posiadać kwiat mirtu, symbolizujący miłość i nadzieję. Tradycję tę zapoczątkowała królowa Wiktoria. Ponoć gałązka z jej bukietu ślubnego została zasadzona, a krzak ten rośnie do dziś, dając następne kwiaty do kolejnych bukietów ślubnych w rodzinie królewskiej. Kwiat mirtu w dniu swoich ślubów miały księżna Diana, Kate i Meghan. Czytaj też: Tajemnica ślubnych butów księżnej Diany. Jaki przekaz zawierało obuwie księżnej w tak ważnym dla niej dniu? Zobacz, gdzie była wiadomość Panna młoda w dniu ślubu ma na głowie tiarę, którą także musi zaakceptować królowa. Z tą zasadą wiąże się historia przygotowań Meghan. Jak pisze Robert Lacey w książce „Bitwa braci. William, Harry i historia rozpadu rodziny Windsorów”, przyszłej pannie młodej odmówiono pożyczenia jednego z diademów. Meghan z królewskiej kolekcji wybrała szmaragdową tiarę, która miała pochodzić z Rosji i wiązał się z nią pewien skandal. Ze względu na historię tiary usłyszała odmowę. Książę Harry zezłościł się i krzyknął:

Jeśli Meghan czegoś chce, będzie to mieć! Królowa jednak nie uległa, odpowiadając, że Meghan dostanie tę tiarę, którą ona jej wybierze. Ostatecznie panna młoda miała na głowie tiarę królowej Marii. Co ciekawe w rodzinie królewskiej kobiety niezamężne nie mogą nosić tiary. Pierwszy raz pokazują się z nią dopiero w dniu ślubu. Czytaj też: Elżbieta II była ikoną stylu. Zobacz, jak przez dekady zmieniał się gust brytyjskiej królowej i ona sama

Wybór małżonka na podstawie religii

Od 1701 roku do 2015 roku było wbrew zasadom, aby któryś z royalsów poślubił osobę wyznania rzymskokatolickiego. Głowa Wielkiej Brytanii jest również głową Kościoła Anglii. Od 2015 roku członkowie rodziny królewskiej mogą poślubiać katolików, ale ci nie mogą zasiadać na tronie. Meghan, by wziąć ślub z anglikaninem, musiała zostać ochrzczona.

Ciąża i wybór imienia dla dziecka

Według protokołu ciążę w rodzinie królewskiej ogłasza się po pierwszym trymestrze. Inaczej stało się w przypadku księżnej Kate. Gdy nosiła George'a, dokuczały jej wymioty. Informacje zdrowotne podawano, by móc usprawiedliwić nieobecność podczas spotkań.

Nie jest to konieczność, ale według zwyczaju proszono królową o akceptację wybranych dla dzieci imion. Robiono to, zanim podano je do publicznej wiadomości. Narodziny nowego członka rodziny królewskiej są publicznie ogłaszane, między innymi poprzez ogłoszenie na królewskiej bramie. Księżna Diana zapoczątkowała trend pozowania do zdjęć po wyjściu ze szpitala, trzymając na rękach dziecko. Podobnie zrobiła Kate, a Meghan z Harrym pokazali się z noworodkiem i rozmawiali z dziennikarzami w Zamku Windsor.

Członkowie rodziny królewskiej nie używają publicznie pseudonimów

Członkowie rodziny królewskiej nie mogą posługiwać się ksywkami, ani zdrobnieniami publicznie. Przykładowo William nazywa swoją żonę Kate, ale podczas wydarzeń zwraca się do niej Catherine. Pomimo tej zasady w rodzinie królewskiej funkcjonuje wiele ksywek, używanych oczywiście w sytuacjach nieformalnych.

Długa separacja przed rozwodem

Tak jak i w innych rodzinach, tak również w królewskiej zdarzają się rozwody. Muszą być one jednak poprzedzone długim okresem separacji małżonków. Księżna Diana opowiadała, jak ta zasada utrudniła jej życie.

Nia Ross czyli narodziny gwiazdy?