Rewelacyjna zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem i szpinakiem. Prosty przepis na sycący obiad z ziemniakami. Palce lizać!

Zapiekanka ziemniaczana. Prosty przepis na obiad

Nie muszą to być od razu bardzo skomplikowane i wyszukane dania. Warto zacząć od prostych, sprawdzonych przepisów, wzorować się na nich i dostosowywać do swojego smaku i gustu.

Mamy dla Ciebie przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kurczakiem i szpinakiem . To bardzo prosty do zrobienia obiad.

Wystarczy ugotować ziemniaki, podsmażyć kurczaka i szpinak. Następnie wszystko przekładamy do żaroodpornego naczynia, zalewamy śmietaną wymieszaną z jajkiem i wstawiamy do pieczenia. Danie możesz doprawić według uznania. My proponujemy dodać czosnku, który świetnie komponuje się ze szpinakiem oraz natkę pietruszki, która doda zapiekance odrobinę świeżości.