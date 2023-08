Relacja w Dni Susza, czyli Blender Art Festival (wideo)

GWIAZDY

Gwiazdą pierwszego dnia był znany i uwielbiany wśród publiczności Dawid Kwiatkowski. Jednak artystyczne wydarzenie roku, to koncert hiszpańskiej grupy BALKAN PARADISE ORCHESTRA – festiwal pozyskał kolejną gwiazdę, która nie gościła dotychczas w Polsce.

Artyści Blender Art Festival 2023:

Balkan Paradise Orchestra

Dawid Kwiatkowski

WHOISWHO

The Bullseyes

Rottin’ Green

Kaymak

Shota Adamashvili (GE)

aEro

DAWID KWIATKOWSKI

Dawid Kwiatkowski – piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Juror najpopularniejszego w

Polsce formatu rozrywkowego „The Voice Kids”. Autor siedmiu solowych albumów studyjnych w tym

najnowszego, który na rynku pojawi się pod tytułem „Dawid Kwiatkowski”. krążek ten pokrył się

platyną), a poszczególne single stały się najpopularniejszymi przebojami minionego roku. Laureat

Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego europejskiego oraz polskiego wykonawcy,

zdobywca czterech nagród Nickelodeon Kids’ Choice Awards, laureat Telekamery, a także najbardziej

prestiżowej nagrody muzycznej w Polsce „Bursztynowy Stowik”, którą otrzymał na festiwalu w Sopocie

za hit „Bez Ciebie”. Piosenka ta głosami słuchaczy radia RMF FM została wybrana na przebój roku 2021.

W 2022 r zrealizował trasę „Dawid Kwiatkowski Tour”, na którą bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie.

Po niezwykle intensywnych latach swojej działalności artystycznej Dawid. przygotowuje się do

swojego jubileuszu. Rok 2023 to bowiem jego dziesięciolecie działalności scenicznej. Z tej okazji

artysta szykuje wyjątkowe koncertowe show, które zawierać będzie największe przeboje, które nagrał

na przestrzeni minionych lat. Jego wyjątkowy jubileuszowy koncert pokaże Telewizja Polsat podczas

Sopot Hit Festiwal i od premiery na sopockiej scenie Dawid wyruszy w koncertową podróż po całej Polsce.