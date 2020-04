Rekrutacje do szkół rozregulowane. Ich terminy muszą zostać przesunięte. MEN: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze

Szkoły są zamknięte ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce. Na razie lekcje odbywają się zdalnie. Początkowo zamknięcie szkół miało potrwać do 25 marca. Później przesunięto zalecenie do Wielkanocy. Wczoraj ogłoszono, że przerwa w nauczaniu stacjonarnym potrwa co najmniej do 26 kwietnia.

MEN: Rok szkolny powinien skończyć się 26 marca

Minister edukacji Dariusz Piontkowski udzielił wywiadu w Programie I Polskiego Radia. Szef MEN powiedział, że rok szkolny powinien się skończyć planowo, czyli 26 czerwca. Zastrzegł jednak, że: