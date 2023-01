Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024. Sprawdź, kiedy składać podanie, jakie są etapy rekrutacji i ile szkół można wybrać? Barbara Wesoła

Podanie o przyjecie do szkoły będzie można złożyć już w maju. Dokładne terminy zostaną podane przez kuratoria. Ile szkół może wybrać uczeń? Jakie dokumenty są potrzebne i kiedy będą wyniki rekrutacji? Lukasz Gdak

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz ich rodzice zastanawiają się, kiedy rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Przed ósmoklasistami jeszcze majowy egzamin, ale o wyborze szkoły decydują dużo wcześniej. Zwłaszcza że rekrutacja do szkół średnich jest kilkuetapowa. Kiedy należy składać podanie do szkoły średniej? Ile szkół można wybrać? Zebraliśmy najważniejsze informacje o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024.