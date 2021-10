Rekordy ciążowe w Polsce i na świecie – czworaczki, a nawet dziesięcioraczki! Te mamy urodziły najwięcej dzieci!

W Polsce urodziły się czworaczki

Poród czworaczków, które urodziły się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu był sporym wyzwaniem zarówno dla mamy maluchów, jak i dla personelu medycznego. Kobieta urodziła poprzez cesarskie cięcie w 30. tygodniu ciąży czterech chłopców, z których troje to bliźniaki jednojajowe, poród przebiegł bez komplikacji. Pochodząca z Ukrainy mama, Marina Kucher oraz maluchy Adam, Alan, Kaj i Noe czują się dobrze. Chłopcy ważą od 1200 do 1500 g.

Taki poród zdarza się niezwykle rzadko, a ciąża mnoga zawsze jest ciążą wysokiego ryzyka i traktowana jest jako zagrożenie dla życia lub zdrowia matki i dzieci. Ciąża wielopłodowa zawsze rozwiązywana jest przez cesarskie cięcie przed wyznaczonym terminem porodu, ponieważ matka nie byłaby w stanie donosić ciąży do jej naturalnego rozwiązania. Z tego względu dzieci rodzą się jako wcześniaki i wymagają dużo więcej uwagi ze strony personelu medycznego oraz rodziców. Jest to również wyzwanie logistyczne dla medyków, ponieważ muszą oni przygotować operację oraz cztery oddzielne zespoły lekarzy do opieki nad maluchami, cztery inkubatory, itp. Jednak czworo to nie największa liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu.