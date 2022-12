Rejs największym wycieczkowcem świata? To możliwe już za nieco ponad rok. Jakie luksusy znajdziemy na pokładzie i ile kosztują bilety?

Wikipedia.org / Jorge in Brazil / CC BY 2.0

CC BY 2.0 Jeden z największych wycieczkowców należący do przedsiębiorstwa to „Allure of the Seas" (na zdjęciu).

Jeden z największych armatorów na świecie – firma Royal Caribbean – pokazał światu projekt statku, który ma być największym wycieczkowcem świata. Jednostka na pokładzie ma pomieścić niemal 10 tys. osób i przypominać miasto, z jego wszystkimi udogodnieniami. Konstrukcja zabierze pierwszych pasażerów już za nieco ponad rok. Jakie luksusy znajdziemy na pokładzie i ile kosztują bilety?

Największy statek na świecie

Chociaż miano największego statku świata należy do ogromnego tankowca TT Knock Nevis (poprzednio zwanego Seawise Giant, mierzącego 458 m długości oraz 67 m szerokości), tytuł największego statku pasażerskiego nosi już Wonder of the Seas – wycieczkowiec należący do przedsiębiorstwa Royal Caribbean. Firma jest drugim – po Carnival Corporation & plc – największym graczem na światowym rynku rejsów pasażerskich i właśnie ogłosiła, że chce prześcignąć samą siebie dzięki budowie największej jednostki na świecie.

Dotychczasowy rekordzista – Wonder of the Seas wypłynął w dziewiczy rejs niemal kilka miesięcy temu, w marcu 2022 roku. Na 18-pokładowym statku goście mogą spróbować posiłków w 19 restauracjach i kawiarniach (także w popularnym Starbucksie). Do dyspozycji podróżujących jest także SPA, park wodny z najwyższą zjeżdżalnią na morzu, symulator surfingu, kino 3D, karaoke, 3 baseny, lodowisko ścianka wspinaczkowa i wiele, wiele więcej. Przy długości 362 metrów i szerokości 47 metrów, pływający gigant może pomieścić maksymalnie ok. 6 tys. gości i ponad 2 tys. członków załogi.

Icon Of The Seas zadebiutuje już za nieco ponad rok

Royal Caribbean ogłosiło, że ich najnowsza propozycja będzie prawdziwą „ikoną wakacji” – stąd nazwa Icon of the Seas, czyli ikona mórz. W pierwszy rejs z pasażerami ma wyruszyć w styczniu 2024 roku. Czym będzie różnić się od poprzednika? Nowa jednostka ma reprezentować „zupełnie nową klasę” wycieczkowców: będzie mieć aż 20 pokładów (18 dla gości) i planowo ma mieć 365 metrów długości. Pomieści maksymalnie 7,6 tys. pasażerów i ok. 2,3 tys. członków załogi.

Chociaż budową statku zajmuje się Finowie, styczniowy kurs „ikona” wykona z Miami w Stanach Zjednoczonych. Z informacji widniejących na stronie RC wynika, że Icon of the Seas będzie pływać na Karaiby przez Meksyk, Honduras czy CocoCay, małą wyspę na Bahamach, eksploatowaną wyłącznie przez Royal Caribbean.

Rejs największym wycieczkowcem – jakie luksusy znajdziemy na pokładzie?

Atrakcji na statku z pewnością nie zabraknie – ukierunkowany na wypoczynek rodzinny, ma zmieścić jeszcze więcej miejsc rozrywki niż Wonder of the Seas. Czego można spodziewać się na pokładzie?

7 basenów,

6 zjeżdżalni bijących dotychczasowe rekordy,

tarasu widokowego,

muzyki na żywo,

placu zabaw dla dzieci,

wielu punktów gastronomicznych,

basenu do nurkowania,

sceny

i wielu innych udogodnień.

Ceny biletów na tygodniową przygodę na terenie tego pływającego miasta są wyższe niż na Wonder of the Seas – jak podaje portal cruisecritic.com, koszt biletów wstępu na nową jednostkę będzie zaczynał się od 981 dolarów (ok. 4390 zł) za osobę – w przypadku starszego statku było to 560 dolarów, czyli ok. 2,5 tys. złotych. Pełen cennik znajdziecie na stronie internetowej Royal Caribbean. Czytaj też: Największy statek wycieczkowy na świecie wreszcie wyruszył w swój pierwszy rejs. Ma 18 pokładów, SPA, kino 3D i wiele innych atrakcji

Źródło: YouTube, Royal Caribbean