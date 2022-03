Region. "Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności" - policyjne porady dla seniorów

„Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”- to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności do seniorów, jako grupy, która jest najbardziej narażona na skutki oszustw m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”. W projekcie biorą udział funkcjonariusze z Komend Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Olsztynie.

Od lutego do końca 2022 roku, dwa razy w miesiącu w każdej z tych jednostek Policji będą działały specjalne numery telefonów dedykowane zwłaszcza osobom starszym. Pod tymi numerami policjanci będą udzielać porad osobom, które padły ofiarą oszustwa na tzw. legendę (np. „wnuczka/ policjanta/ pracownika instytucji/ wypadek) oraz chcącym dowiedzieć się jak nie paść ofiarą przestępców, jak reagować w przypadku próby oszustwa, a także gdzie szukać pomocy w takiej sytuacji.